В общественном штабе прокомментировали информацию о подвозе избирателей на рязанские участки

В общественном штабе по наблюдению за выборами прокомментировали информацию о подвозе избирателей на участки для голосования.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что на избирательных участках рядом с предприятиями и учреждениями замечено большое число голосующих.

Мы стали разбираться. Выяснилось, что никто никого не принуждал к голосованию, – рассказала член штаба Инна Калашникова.

По словам Калашниковой, сотрудникам, работающим по сменам, предложили проголосовать по месту работы.

По словам эксперта ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александра Селиванова, благодаря такой возможности работники смогут поехать отдыхать домой сразу после голосования. Им не придётся ходить на выборы в свой выходной день.