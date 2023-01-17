В Обнинске в канализационном люке нашли расчлененные тела людей

Полицейские установили лиц, которые могут быть причастны к убийству с расчленением в Обнинске, написали «Калужские новости».

Инцидент произошел 15 января. Местные жители обнаружили в канализационном люке расчлененные тела мужчины и женщины. При открытии крышки очевидцы увидели стопу и часть ноги. А на дне лежали мешки с остальными человеческими останками.

По словам сотрудников правоохранительных органов, они задержали ранее судимого горожанина по подозрению в совершении другого преступления. Его сообщницу доставили в отдел полиции, где она дала показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».