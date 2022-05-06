В Обнинске нашли автора граффити в честь бабушки с красным флагом

Автором граффити в честь украинской бабушки с красным флагом в Обнинске оказался художник Сергей Гребенкин, пишут Калужские Новости.

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Ранее рисунок появился на кирпичной арке, которая примыкает к зданию федерального учреждения АО «НИКИМТ-Атомстрой». Однако вскоре его закрасили черной краской неизвестные.

Как стало известно, Гребенкин восстановит граффити в честь бабушки на новом месте. Новый рисунок появится на стене теплоузла на улице Курчатова.

Он будет дополнен датами 1945-2022 и цифрой 77, в честь соответствующей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.