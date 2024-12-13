В областной Думе прокомментировали принятие бюджета на предстоящие три года

Депутаты областной Думы в среду, 11 декабря, в рамках заседания регионального парламента высказали свое мнение о бюджете Рязанской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что, несмотря на все вызовы времени, удалось предусмотреть средства для обеспечения всех социальных обязательств перед людьми и решения важных вопросов, волнующих семьи с детьми. Аркадий Фомин отметил эффективное взаимодействие правительства, представителей всех фракций областной Думы, министерства финансов Рязанской области при обсуждении проекта бюджета на публичных слушаниях, профильных комитетах, заседаниях парламента:

– Работая над проектом бюджета, мы акцентировали внимание на тех статьях расходов, которые требуют дополнительного финансирования. Эти вопросы рассматривались на встрече членов фракции «Единая Россия» с губернатором Павлом Малковым. Глава региона поддержал нашу инициативу об увеличении средств на программу по переселению граждан из аварийного жилья. Ко второму чтению расходы на эти цели увеличены на 284 млн рублей. Это значит, что еще около 120 рязанцев смогут улучшить свои жилищные условия. Дополнительно 20 млн выделено на выплату компенсации многодетным семьям за земельный участок. Данная мера поддержки была установлена Рязанской областной Думой в прошлом году и оказалась очень востребованной. В процессе исполнения бюджета, исходя из полученных доходов, мы будем добавлять средства на значимые направления: в перспективе планируем увеличение ассигнований на приобретение льготных лекарств для жителей региона.

Кроме того, председатель областного парламента напомнил о значимости программы местных инициатив для благоустройства населенных пунктов:

– В 2025 году вырастут расходы на программу поддержки местных инициатив. В принятом бюджете уже заложено 377 млн рублей, планируется добавить еще около 50 млн. Часть реализуемых проектов связана с ремонтом и установкой памятников участникам Великой Отечественной войны, приведением в порядок воинских захоронений. В год празднования 80-летия Победы работа по сохранению исторической памяти особенно важна.

Говоря о приоритетных направлениях стратегического развития региона в целом, Аркадий Фомин особо выделил заложенные в бюджете расходы на реализацию новых национальных проектов:

– В принятом сегодня бюджете выделены средства на финансирование новых национальных проектов, которые озвучил наш Президент РФ Владимир Путин. И очень важно, что мы смогли изыскать возможность софинансирования этих программ, и они в полной мере будут реализованы на территории Рязанской области.

Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков отметил, что считает целесообразным усилить депутатский контроль за использованием бюджетных средств, а также при необходимости своевременно вносить в бюджет корректировки:

– Основное внимание в ходе подготовительной работы над проектом бюджета уделялось социальным статьям: только три программы – образование, здравоохранение, социальная защита и поддержка населения – это уже половина бюджета, не считая спорта, культуры, развития социальной инфраструктуры и ряда других направлений. Мы нашли понимание с правительством области, прокуратурой в вопросах, какие направления будут для нас приоритетными в корректировках. Надеюсь, что следующий год с данным бюджетом мы пройдем вполне достойно.

Комментируя областной бюджет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина заметила, что в Рязанской области закон о бюджете всегда исполнялся безупречно, а формирование бюджета в программном формате подтвердило свою эффективность:

– Сегодня мы приняли бюджет, который соответствует всем вызовам времени и в то же время социально ориентирован. В приоритете, конечно же, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, укрепление здравоохранения, сферы социального обслуживания. Один из важных аспектов – развитие образования, на которое в бюджете 2025 года заложено 28,9 миллиардов рублей.

Свои замечания по законопроекту высказали члены фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров и Виктор Малюгин, выдвинув предложения по увеличению финансирования на ряд направлений, и заявили, что воздержались при голосовании за бюджет.

– Мы досконально изучили проект бюджета и предложили внести поправки по увеличению средств на программу газификации, на единовременные выплаты многодетным семьям взамен земельного участка, на обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан. Профессиональный спорт – это замечательно, но нам необходимо поднимать массовый спорт. Мы говорим о здоровье нашей нации, поэтому необходимо максимально увеличивать число различных спортивных объектов: многофункциональных, тренировочных площадок, для того чтобы дети занимались спортом с раннего возраста. У нас в городе не хватает школ, в регионе – проблемы с фельдшерскими и акушерскими пунктами. К сожалению, наши поправки не были отражены в главном законе Рязанской области о бюджете, – прокомментировал позицию фракции Денис Сидоров.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников поддержал закон об областном бюджете, указав, что, прежде всего, депутаты ЛДПР оценили каждую статью и направления расходования средств, проверили возможности оптимизации и более эффективной траты денег на реализацию нацпроектов и госпрограмм, строительство социальных объектов, поддержку наших героев – участников СВО:

– Сегодня в своем выступлении губернатор Рязанской области Павел Малков сказал о том, что все социальные обязательства будут исполнены в полном объеме, будут решены проблемы, которые не решались долгие годы. Впервые будут заложены средства на капремонт дошкольных учреждений. Драйверы экономики региона – промышленный сектор и сельское хозяйство – опережают средние показатели по ЦФО. Позиция губернатора об участии региона во всех нацпроектах и госпрограммах позволит привлечь в следующие три года 61 млрд рублей межбюджетных трансфертов. И мы уверены, что каждый рубль будущего года будет потрачен эффективно.

За принятие Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» проголосовали 38 депутатов: за – 36, против – 0, воздержались – 2.