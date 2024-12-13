В областной Думе прокомментировали принятие бюджета на предстоящие три года

Депутаты областной Думы в среду, 11 декабря, в рамках заседания регионального парламента высказали свое мнение о бюджете Рязанской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что, несмотря на все вызовы времени, удалось предусмотреть средства для обеспечения всех социальных обязательств перед людьми и решения важных вопросов, волнующих семьи с детьми. Аркадий Фомин отметил эффективное взаимодействие правительства, представителей всех фракций областной Думы, министерства финансов Рязанской области при обсуждении проекта бюджета на публичных слушаниях, профильных комитетах, заседаниях парламента:
Кроме того, председатель областного парламента напомнил о значимости программы местных инициатив для благоустройства населенных пунктов:
Говоря о приоритетных направлениях стратегического развития региона в целом, Аркадий Фомин особо выделил заложенные в бюджете расходы на реализацию новых национальных проектов:
Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков отметил, что считает целесообразным усилить депутатский контроль за использованием бюджетных средств, а также при необходимости своевременно вносить в бюджет корректировки:
Комментируя областной бюджет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина заметила, что в Рязанской области закон о бюджете всегда исполнялся безупречно, а формирование бюджета в программном формате подтвердило свою эффективность:
Свои замечания по законопроекту высказали члены фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров и Виктор Малюгин, выдвинув предложения по увеличению финансирования на ряд направлений, и заявили, что воздержались при голосовании за бюджет.
Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников поддержал закон об областном бюджете, указав, что, прежде всего, депутаты ЛДПР оценили каждую статью и направления расходования средств, проверили возможности оптимизации и более эффективной траты денег на реализацию нацпроектов и госпрограмм, строительство социальных объектов, поддержку наших героев – участников СВО:
За принятие Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» проголосовали 38 депутатов: за – 36, против – 0, воздержались – 2.