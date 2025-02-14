В областной Думе открыли фотовыставку «Отец Героя»

Открытие выставки «Отец Героя» состоялось в региональном парламенте в пятницу, 14 февраля. Она стала частью общероссийского проекта. Первая экспозиция была представлена в Государственной Думе в октябре 2024-го года.

Выставка «Отец Героя» в Рязанской областной Думы посвящена офицерам – родителям воинов-героев – тех, кто сейчас на боевом посту защищает интересы страны, и тех, кто не пощадил своей жизни в борьбе с нацизмом.

Здесь представлены фотографии отцов участников спецоперации, которые держат в руках портреты своих сыновей и их награды: всего 13 имен, 13 жизненных историй.

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В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, заместитель председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Алексей Романов, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, член наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Вячеслав Бочаров, представители Рязанского филиала фонда «Защитники Отечества», сенатор Российской Федерации Игорь Мурог, депутаты регионального парламента. Главными гостями в этот день стали родные и близкие участников СВО.

На одном из портретов Гвардии полковник Николай Штонда, награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Его сын Евгений Штонда был посмертно удостоен ордена Мужества.

– Когда началась специальная военная операция, мой сын Евгений сказал, что его место там, потому что дед бил фашистов, я воевал, и он должен завершить уничтожение неофашистов и неонацистов. Женя сразу уехал на фронт. Горжусь своим сыном. Горжусь всеми сыновьями, которые отдали свои жизни, за то, чтобы мы с вами жили, – сказал отец Героя.

В семье Гвардии полковника Михаила Суховского мужчины на протяжении пяти поколений служили Отечеству. Сын Семен в составе 234-го десантно-штурмового полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии выполнял боевые задачи в зоне СВО. Награжден орденом Мужества посмертно.

– Когда мы уходим по возрасту, нам на смену встают сыновья. Наши дети не продали свою Родину, наши идеалы и принципы, – подчеркнул Михаил Суховской.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в своем выступлении отметил, что у каждой семьи своя судьба, но в каждой – воспитали героев нашей страны. Именно в семье были заложены самые лучшие качества, которые только есть в человеке: любовь к Родине, мужество, верность долгу. Сын и отец – это неразрывная связь, и воспитать сына можно только на личном примере.

– Мы должны сделать все, чтобы на примере ваших сыновей учились и воспитывались новые поколения и чтобы вы чувствовали себя востребованными в обществе и значимыми для государства людьми, – сказал Аркадий Фомин. – Депутаты областной Думы, в том числе и те, кто проходил службу в зоне СВО, находятся в постоянной коммуникации с семьями ребят, которые сейчас находятся там и тех, кто, к сожалению, не вернулся. Наш общий долг – поддерживать такие семьи.

Всероссийская выставка «Отец Героя», посвященная отцам участников СВО, организована при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». Герой Российской Федерации, заместитель председателя фонда Алексей Романов рассказал собравшимся о важности сохранения исторической памяти.

– От нас с вами зависит, как мы создадим условия для того, чтобы память человеческая о событиях специальной военной операции была на многие годы и на века. Выставка, которая сегодня открывается, нужна всем гражданам, чтобы они соприкоснулись с подвигом наших ребят, – заявил Алексей Романов.

Герой Российской Федерации, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров предложил организовать работу выставки на постоянной основе.

– Выставка «Отец Героя» должна быть постоянной, организована в школах, чтобы всегда было кому рассказать о семьях и династиях офицеров. Это очень важно. Ведь солдат умирает дважды: первый раз – в бою и второй – когда о нем забывают, – добавил Вячеслав Бочаров.

В завершение встречи родных и близких участников СВО по видеосвязи поздравили с предстоящим Днем защитника Отечества бойцы из зоны проведения специальной военной операции.