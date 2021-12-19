В Новосибирской области школьник кувалдой вскрыл череп спящему отчиму

В Черепаново идет суд над школьником, убившим отчима и спрятавшим вместе с матерью его тело, пишет КП.

По версии следствия, в день случившегося пьяный мужчина вернулся домой с другом. Он начал скандалить и обижать подростка и его маму. Когда глава семейства уснул, девятиклассник взял в руки кувалду и ударил отчиму по голове.

В итоге потерпевший скончался. Некоторое время спустя зарытое тело нашли в соседнем квартале на участке заброшенного дома.

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Подростку предъявили обвинение в убийстве, а его мать не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

Известно, что отчим заставлял школьника работать и жестко вел себя с мальчиком. Мать могла заметить сложные отношения между ее сыном и ее сожителем, однако не сделала этого. Сейчас она винит себя в том, что не разорвала эти отношения.