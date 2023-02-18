В продуктовом магазине в Новосибирске произошла массовая драка с участием сотрудников и покупателей.

Видеозапись опубликована в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, молодых людей заподозрили в воровстве, они стали прорываться к выходу. В итоге охранники и продавцы применили физическую силу, чтобы остановить потенциальных грабителей.

Во время потасовки использованы пластиковые корзинки в качестве импровизированного оружия с обеих сторон.

Покупатели были в шоке, поскольку вместо вызова полиции и нажатия тревожной кнопки секьюрити перешли к рукоприкладству.