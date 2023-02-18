Суббота, 18 февраля, 2023
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В Новосибирске сотрудники магазина устроили массовую драку с покупателями

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В продуктовом магазине в Новосибирске произошла массовая драка с участием сотрудников и покупателей.

Видеозапись опубликована в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, молодых людей заподозрили в воровстве, они стали прорываться к выходу. В итоге охранники и продавцы применили физическую силу, чтобы остановить потенциальных грабителей.

Во время потасовки использованы пластиковые корзинки в качестве импровизированного оружия с обеих сторон.

Покупатели были в шоке, поскольку вместо вызова полиции и нажатия тревожной кнопки секьюрити перешли к рукоприкладству.

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