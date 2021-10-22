В Новосибирске мужчина зверски убил подростка ради ее телефона

Следственный комитет показал кадры со следственного эксперимента с участием 20-летнего мужчины, которого обвиняют в жестокой расправе над 17-летней знакомой, пишет Om1.ru.

Инцидент произошел 6 марта на улице Кошурникова. По версии следствия, молодой человек вместе с подростком в квартире. Злоумышленник узнал, что у девочки есть с собой дорогостоящие ноутбук и телефон.

В итоге он решил украсть девайс, ради чего схватил кухонный нож и нанес жертве 48 ударов в шею и голову, а также причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом.

Вскоре обвиняемый, попутно украв из сумки погибшей 300 рублей, отнес технику в ломбард. После этого он бежал в Кемерово, где его и поймали. Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.