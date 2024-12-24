В Новомосковске задержали рязанцев за сбыт наркотиков и нападение на полицейского

В Новомосковске Тульской области сотрудники полиции задержали двоих жителей Рязанской области, подозреваемых в распространении наркотических веществ и применении насилия в отношении представителя власти.

По информации УМВД, оперативники получили данные о том, что неизвестные занимаются распространением наркотиков через так называемые закладки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемых, передвигавшихся на автомобиле. При попытке задержания водитель транспортного средства отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться.

Во время преследования один из оперативников успел проникнуть в салон автомобиля. Подозреваемые, чтобы избавиться от полицейского, применили силу и слезоточивый газ. В результате потасовки водитель не справился с управлением, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

На место оперативно прибыли другие сотрудники полиции. В ходе досмотра автомобиля было обнаружено 49 свертков с порошком белого цвета. Исследование содержимого подтвердило наличие кокаина общей массой около 50 граммов. По предварительным данным, подозреваемые успели сделать закладки с наркотиками в различных районах Тульской области. Общий вес изъятых веществ превышает один килограмм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следственные органы инициировали дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, в ходе задержания подозреваемые нанесли одному из полицейских телесные повреждения.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению мест, где могли быть спрятаны наркотики, и их изъятию. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального Следкома.