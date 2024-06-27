Четверг, 27 июня, 2024

В Новомичуринске женщина едва не пострадала из-за воспоминаний о бывшем возлюбленном

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В полицию обратилась 36-летняя жительница Новомичуринска, которой угрожал нетрезвый сожитель. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, 33-летний мужчина часто приходил новомичуринке и оставался пожить у нее на несколько дней. В тот вечер во время застолья хозяйка дома вспомнила о своем бывшем возлюбленном. Мужчина, будучи нетрезвым, разозлился, схватил нож и пригрозил зарезать возлюбленную, если она не прекратит разговор. Женщина убежала из дома и вызвала полицию.

Мужчина успел убежать до приезда полицейских, но его разыскали и препроводили в отдел полиции. Теперь ревнивцу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишения свободы на срок до 2 лет по уголовной статье ч.1 ст.119 УК РФ.

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