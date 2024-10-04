Пятница, 4 октября, 2024

В Новомичуринске во время ссоры мужчина ударил ножом знакомого

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанёс ножевое ранение знакомому.

Инцидент произошёл в Новомичуринске. Патрулируя территорию, росгвардейцы получили сообщение о конфликте между двумя людьми во дворе многоквартирного дома. В ходе ссоры один из участников достал нож и ударил оппонента в живот. 

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Увидев служебный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться, но был пойман. 

Задержанным оказался местный житель 2005 года рождения. Он признался, что ударил знакомого ножом. 

Молодого человека передали полиции, пострадавший госпитализирован. 

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