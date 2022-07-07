В Новомичуринске перевернулась фура, пострадал водитель.

Инцидент произошёл 6 июля около 18:30 возле дом 1 по улице Промышленной. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

За рулём «Сканиа» находился 53-летней житель Скопина. При повороте он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машину занесло, и она опрокинулась.

Водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.