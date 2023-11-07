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В Новомичуринске эвакуировали детский сад из-за подозрительного чемодана

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Фото: ИД «Пресса»

В Новомичуринске Рязанской области утром 7 ноября эвакуировали детский сад № 6, сообщает сайт ИД «Пресса».

Заведующая учреждением Елена Савельева, обходя территорию, обнаружила бесхозный чемодан. По инструкции 100 детей и 45 взрослых сотрудников вывели на территорию школы № 2, на место вызвали оперативные службы.

Силовики проверили чемодан, он оказался пустым.

— Очень важно, что сотрудники и руководство детского сада проявили бдительность, — отметила начальник управления образования Пронского района Александра Кучинова.

Жители соседних домов бдительности не проявили: увидев движение на территории детского сада, люди подошли поближе, посмотреть, что случилось.

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