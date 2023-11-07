В Новомичуринске эвакуировали детский сад из-за подозрительного чемодана

В Новомичуринске Рязанской области утром 7 ноября эвакуировали детский сад № 6, сообщает сайт ИД «Пресса».
Заведующая учреждением Елена Савельева, обходя территорию, обнаружила бесхозный чемодан. По инструкции 100 детей и 45 взрослых сотрудников вывели на территорию школы № 2, на место вызвали оперативные службы.
Силовики проверили чемодан, он оказался пустым.
Жители соседних домов бдительности не проявили: увидев движение на территории детского сада, люди подошли поближе, посмотреть, что случилось.