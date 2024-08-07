В новом сезоне «Метода» не будет Паулины Андреевой, но останется Хабенский

В третьем сезоне сериала «Метод» вновь сыграет Константин Хабенский, но Паулина Андреева на экране не появится. Об этом режиссёр фильмов «Дурак» и «Майор» Юрий Быков рассказал РБК Life.

Юрий Быков — уроженец города Новомичуринск под Рязанью. Снимал первый сезон сериала «Метод» про следователя Родиона Меглина, которого сыграл Константин Хабенский. Фильм, показанный на Первом канале, имел большой успех у зрителей.

По словам Быкова, в новом сезоне главную женскую роль сыграет актриса Анна Савранская.

Режиссёр отметил: картина — не история про полицейских. «Это страшная сказка, в ней нет ничего реалистичного». Быков с Хабенским решили, что актёр будет играть «грустного клоуна, который ищет других трагичных и грустных клоунов». Большинство из зрителей этого до конца не осознают, уверен режиссёр.