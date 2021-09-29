В новом логотипе Челябинского драмтеатра жители разглядели обнажённую девушку

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова представил свой новый логотип, в котором пользователи Сети увидели обнажённые части женского тела. Об этом пишет МК.

Минималистичный дизайн нового логотипа вызвал у местных жителей неприличные ассоциации.

«Это голая девушка, которая встала на четвереньки», — считают пользователи.

Официальная трактовка дизайна существенно отличается. Так, квадрат символизирует устойчивость, портал — публику, подмостки и глубину. В целом же элементы логотипа повторяют черты фасада театра.

В драмтеатре заявили, что не собираются менять логотип, подчеркнув, что «иногда колонны — это просто колонны».