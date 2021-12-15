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Среда, 15 декабря, 2021
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В Новогоднюю ночь в Рязани запустят несколько фейерверков

7info

В Новогоднюю ночь праздничный фейерверк запустят из нескольких точек Рязани. Об этом на заседании комитета по соцвопросам гордумы сообщила начальник управления культуры Евгения Власова.

Старт основного салюта состоится в час ночи на территории бывшего УРТ. Также салюты запустят из парка Гагарина, около бывшего кинотеатра «Октябрь», в Вишнёвом саду и у Дворца торжеств на Московском.

Ключевой фигурой празднования выбран персонаж Забава Путятишна. С 25 декабря будет работать «Резиденция Забавы» в интерактивном музее сказок «Забава». Более 200 мероприятий объединит «Новогодний фестиваль Забав».

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Первые праздники состоятся 21 декабря. В рамках социального проекта «Сказки от Забавы» мобильные творческие бригады поедут с театрализованными поздравлениями в школы-интернаты, приюты, медицинские учреждения и реабилитационные центры.

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