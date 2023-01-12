В новогоднюю ночь рязанские абоненты МегаФона звонили в Бахрейн, Американское Самоа и на Виргинские острова

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов. Также были зафиксированы единичные вызовы в Бурунди, Нигер и Танзанию.

В самую сказочную ночь абоненты Рязанской области поздравили друзей и родственников в 45 странах мира. Наиболее популярными направлениями зарубежных звонков стал Узбекистан, среди междугородних вызовов — Москва и Нижний Новгород.

Всего с полудня 31 декабря до 12:00 первого дня нового года рязанцы совершили почти 7,5 млн звонков и проговорили более 4 млн минут, что равно почти восьми годам беспрерывного общения.

Интернет-трафик по сравнению с прошлыми новогодними каникулами вырос на 16%. Только за первые сутки жители Рязанской области передали 172 Тб информации, что на треть больше, чем среднесуточный трафик.

«Нагрузка на сеть в новогоднюю ночь ежегодно повышается, активно используют интернет наши пользователи и в январские каникулы. С растущими нагрузками нам позволяет успешно стравляться регулярная модернизация базовых станций. С начала 2022 года мы усовершенствовали оборудование на более чем 60 объектах связи в Рязани, Ряжске, Касимове, Скопине, Спасске-Рязанском и других городах и селах области. В регионе МегаФон держит первое место по скорости интернета, что было признано международным исследовательским агентством Ookla», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.