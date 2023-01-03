В «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» житель Рязанской области выиграл миллион рублей

Житель Рязанской области по итогам 1473-го тиража «Русского лото» стал обладателем приза в один миллион рублей. Пока победитель за выигрышем не обратился.

Всего в регионе приобрели свыше 52 тысяч выигрышних билетов «Новогоднего миллиарда», которые принесли своим обладателям свыше 10 млн 218 тысяч рублей.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович рассказала, что в розыгрыше праздничного тиража счастливчики появились почти в каждом уголке страны.

Варвара Басанович: «Мы от всей души поздравляем победителей «Новогоднего миллиарда», которым в первый день 2023 года улыбнулась удача. Не забудьте проверить свои билеты, ведь возможно, среди них окажется счастливый»

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами являются Министерство финансов и Министерство спорта, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.