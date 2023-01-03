В «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» житель Рязанской области выиграл миллион рублей

Житель Рязанской области по итогам 1473-го тиража «Русского лото» стал обладателем приза в один миллион рублей. Пока победитель за выигрышем не обратился.
Всего в регионе приобрели свыше 52 тысяч выигрышних билетов «Новогоднего миллиарда», которые принесли своим обладателям свыше 10 млн 218 тысяч рублей.
Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович рассказала, что в розыгрыше праздничного тиража счастливчики появились почти в каждом уголке страны.
С 2014 года все лотереи в России — государственные. Их организаторами являются Министерство финансов и Министерство спорта, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.
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