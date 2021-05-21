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В Новгородской области мужчина избивал детей и заставлял стоять на рисе

Елена Лобанова
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В Новгородской области задержали 38-летнего мужчину. Его подозревают в систематическом избиении троих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что отец несовершеннолетних детей избивал ребят. Кроме того, житель города Малая Вишера рассыпал рис на полу и грубо заставлял сесть на нее оголенными коленями. Также 38-летний мужчина выливал ледяную воду на голову детям, причинял им физические и психические страдания.  

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).  Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемого задержали, а детей отправили в социальное учреждение. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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