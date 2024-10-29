В ноябре в филармонии выступят Надежда Кадышева и Хор Турецкого

Рязанская областная филармония опубликовала афишу на ноябрь 2024 года. Зрителей ожидает множество интересных мероприятий с участием как приезжих звёзд, так и рязанских артистов.

2 ноября, суббота

Музыкальная акварель. Сказка о добром и злом огне 0+

Время: 11:00

Место: Зал камерной музыки

Концерт-путешествие с артистами филармонии в мир музыкальной сказки.

6 ноября, среда

Надежда Кадышева 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Вечер русской народной песни в атмосфере шоу-программы от Надежды Кадышевой.

7 ноября, четверг

Открытый звук. Музыка современности 6+

Время: 19:00

Место: Зал камерной музыки

Камерный ансамбль OpensoundQuartet из творческого сообщества Москвы.

8 ноября, пятница

Рязанский хор. Рязанские ремесла 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Концертное погружение в традиционные ремесла Рязанского края с участием хора.

9 ноября, суббота

РГСО. А. Большова «Синяя птица» 6+

Время: 13:00

Место: Концертный зал

Музыкально-литературная постановка по пьесе Метерлинка.

12 ноября, вторник

ДиДюЛя 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Концерт «Голос сфер» — музыкальное путешествие с ДиДюЛей.

16 ноября, суббота

Рязанские хоромы. «Любовь моя — Рязанский хор» 6+

Время: 14:00

Программа о богатой истории коллектива Рязанского хора.

РГСО. Вселенная фэнтези 6+

Время: 17:00

Концерт Рязанского губернаторского оркестра под управлением С. Оселкова.

18 ноября, понедельник

Хор Турецкого 0+

Время: 19:00

Программа «Лучшее» с хитами из репертуара хора Турецкого.

21 ноября, четверг

Доминанта. «Первый классический» 6+

Время: 19:00

Исполнение произведений Гайдна, Бетховена и Шпора.

22 ноября, пятница

Юбилей А. Шнитке. РГСО и Рязанский камерный хор 6+

Время: 19:00

Концерт к 90-летию композитора Альфреда Шнитке.

27 ноября, среда

Шоу трех роялей «Bel Suono» 6+

Время: 19:00

Шоу с популярными композициями, созданными коллективом за 13 лет.

28 ноября, четверг

К 30-летию ансамбля «Крылатая пехота» 6+

Время: 19:00

Праздничный концерт ансамбля.

30 ноября, суббота

РГСО, Михаил Лидский (фортепиано) 6+

Заключительный концерт ноября с участием лауреата международных конкурсов М. Лидского.

Подробнее о мероприятиях Рязани можно узнать в нашей афише.