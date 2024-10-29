В ноябре в филармонии выступят Надежда Кадышева и Хор Турецкого

Рязанская областная филармония опубликовала афишу на ноябрь 2024 года. Зрителей ожидает множество интересных мероприятий с участием как приезжих звёзд, так и рязанских артистов.
2 ноября, суббота
Музыкальная акварель. Сказка о добром и злом огне 0+
Время: 11:00
Место: Зал камерной музыки
Концерт-путешествие с артистами филармонии в мир музыкальной сказки.
6 ноября, среда
Надежда Кадышева 6+
Время: 19:00
Место: Концертный зал
Вечер русской народной песни в атмосфере шоу-программы от Надежды Кадышевой.
7 ноября, четверг
Открытый звук. Музыка современности 6+
Время: 19:00
Место: Зал камерной музыки
Камерный ансамбль OpensoundQuartet из творческого сообщества Москвы.
8 ноября, пятница
Рязанский хор. Рязанские ремесла 6+
Время: 19:00
Место: Концертный зал
Концертное погружение в традиционные ремесла Рязанского края с участием хора.
9 ноября, суббота
РГСО. А. Большова «Синяя птица» 6+
Время: 13:00
Место: Концертный зал
Музыкально-литературная постановка по пьесе Метерлинка.
12 ноября, вторник
ДиДюЛя 6+
Время: 19:00
Место: Концертный зал
Концерт «Голос сфер» — музыкальное путешествие с ДиДюЛей.
16 ноября, суббота
Рязанские хоромы. «Любовь моя — Рязанский хор» 6+
Время: 14:00
Программа о богатой истории коллектива Рязанского хора.
РГСО. Вселенная фэнтези 6+
Время: 17:00
Концерт Рязанского губернаторского оркестра под управлением С. Оселкова.
18 ноября, понедельник
Хор Турецкого 0+
Время: 19:00
Программа «Лучшее» с хитами из репертуара хора Турецкого.
21 ноября, четверг
Доминанта. «Первый классический» 6+
Время: 19:00
Исполнение произведений Гайдна, Бетховена и Шпора.
22 ноября, пятница
Юбилей А. Шнитке. РГСО и Рязанский камерный хор 6+
Время: 19:00
Концерт к 90-летию композитора Альфреда Шнитке.
27 ноября, среда
Шоу трех роялей «Bel Suono» 6+
Время: 19:00
Шоу с популярными композициями, созданными коллективом за 13 лет.
28 ноября, четверг
К 30-летию ансамбля «Крылатая пехота» 6+
Время: 19:00
Праздничный концерт ансамбля.
30 ноября, суббота
РГСО, Михаил Лидский (фортепиано) 6+
Заключительный концерт ноября с участием лауреата международных конкурсов М. Лидского.
Подробнее о мероприятиях Рязани можно узнать в нашей афише.