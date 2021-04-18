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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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В ночь на воскресенье в Великом Новгороде обрушилась стена монумента Победы

Елена Лобанова
Фото Станислав Мельников
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В ночь на воскресенье, 18 апреля, в Великом Новгороде обрушилась стена комплекса «Монумент Победы». Об этом сообщают «Новгородские ведомости». 

В частности, обрушились гранитные плиты северной стены. В настоящий момент работы по уборке плит не ведутся, однако на участке установили металлическое ограждение и объявление об опасной зоне. В «Городском хозяйстве» уверили, что к расчистке территории приступят в течение дня. 

По данным местных СМИ, рухнула именно та облицовка, что больше всего беспокоила экспертов. Она отошла от монументы больше чем на 10 сантиметров. Одна из возможных причин возникшей трещины — проблема с гидроизоляцией. 

О плачевном состоянии монументы было известно давно. Еще в середине марта мэрия выбрала подрядчика для ремонта. ООО «Малое архитектурно-реставрационное товарищество» должно разработать проект за 2, 45 млн рублей. Все документы должны быть готовы к 1 сентября 2021 года.

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