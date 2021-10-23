В нижневартовской больнице 10-летний мальчик выстрелил себе в голову

В Нижневартовской окружной детской больнице 10-летний ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Мальчик, которого сопровождал его 66-летний дед-опекун, находился в палате онкологического отделения. Во время тихого часа ребёнок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета дедушки.

В результате выстрела пациент получил серьёзные травмы. После проведённой операции он лишился глаза. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы для жизни нет.

По данным Telegram-канала «Shot», дед мальчика — охотник. Травматический пистолет он носил с собой для самообороны. В день трагедии оружие лежало в сумке без кобуры.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).