В Нижнем Новгороде ребёнка с синдромом Дауна не пустили в игровую комнату

В Нижнем Новгороде работница городского фитнес-клуба отказалась пускать в игровую комнату ребёнка с синдромом Дауна. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает портал «Открытый Нижний».

Инцидент случился в субботу, 22 января, в одном из фитнес-клубов Нижегородского района. Как рассказала мама ребёнка, сотрудница игровой комнаты не пустила его внутрь со словами: «вам нельзя».

«Я в слезах выбежала из клуба с ребенком», — написала она.

В комментариях пользователи посоветовали женщине обратиться в администрацию заведения или сразу в прокуратуру.