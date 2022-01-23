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Воскресенье, 23 января, 2022
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В Нижнем Новгороде ребёнка с синдромом Дауна не пустили в игровую комнату

Александр Ильин

В Нижнем Новгороде работница городского фитнес-клуба отказалась пускать в игровую комнату ребёнка с синдромом Дауна. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает портал «Открытый Нижний». 

Инцидент случился в субботу, 22 января, в одном из фитнес-клубов Нижегородского района. Как рассказала мама ребёнка, сотрудница игровой комнаты не пустила его внутрь со словами: «вам нельзя».

«Я в слезах выбежала из клуба с ребенком», — написала она. 

В комментариях пользователи посоветовали женщине обратиться в администрацию заведения или сразу в прокуратуру.

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