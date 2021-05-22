В Нижнем Новгороде арестовали удерживавшего шестилетнего мальчика бездомного

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В Нижнем Новгороде арестовали бездомного, который лишил свободы шестилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мальчик пропал утром 17 мая. Тогда он вышел из квартиры на улице Гоголя и не вернулся. Сразу же начались масштабные поиски. Уже ночью ребенка нашли в компании 35-летнего бродяги. К тому же, мужчина имел судимость.

— Подозреваемый рассказал, что познакомился с мальчиком на детской площадкой. Ребенок заинтересовался собакой, с которой был мужчина. На следующей день мальчик снова встретил бродягу, и они ушли гулять по городу. Уже вечером ребенок захотел вернуться домой, но подозреваемый не отводил его, — говорится в сообщении.

В пятницу, 21 мая, обвиняемого арестовали. Против него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

На допросе мужчина подробно рассказал обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.