В Нижнем Новгороде арестовали удерживавшего шестилетнего мальчика бездомного

В Нижнем Новгороде арестовали бездомного, который лишил свободы шестилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мальчик пропал утром 17 мая. Тогда он вышел из квартиры на улице Гоголя и не вернулся. Сразу же начались масштабные поиски. Уже ночью ребенка нашли в компании 35-летнего бродяги. К тому же, мужчина имел судимость.
В пятницу, 21 мая, обвиняемого арестовали. Против него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).
На допросе мужчина подробно рассказал обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.