В Нижнем городском парке откроется детский городок

Губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой обсудили обновление и развитие объектов культуры в Рязани. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.



На сегодняшний день в Рязани завершена реконструкция здания гимназии № 2, которое не функционировало несколько лет. Полностью приведены в порядок корпуса XVIII и XIX веков, благоустроена территория. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения провели по нацпроекту «Культура». Идут пусконаладочные работы и приёмка документации. Новую четверть в апреле ученики начнут в родной школе.

В Нижнем городском парке создано единое культурное пространство, объединяющее Рязанскую областную филармонию, художественный музей имени И.П. Пожалостина и Центр народного творчества. Масштабную реконструкцию любимого рязанцами места отдыха провели по нацпроекту «Жильё и городская среда». Скоро здесь откроется детский городок.



В конце прошлого года завершилась реконструкция Рязанского дворца культуры и искусства на Зафабричной улице. С начала 2000-х годов здание было брошено на произвол судьбы.

«Выкупили его у частного владельца и благодаря нацпроекту «Культура» привели в порядок. Сегодня это современное, комфортное место для талантливых рязанцев и коллективов. Уже 11 марта дворец откроет свои двери для всех посетителей», — отметил Павел Малков.