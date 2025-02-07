В Нижнем городском парке «обокрали» рояль

Рязанцы заметили, что у рояля, который стоит в Нижнем городском парке рядом с филармонией, исчезла банкетка. Пост опубликован в канале RZN_life.

— Вандалы украли банкетку у рояля в пьяном парке, — говорится в посте.

Убрали часть арт-объекта специально, или её действительно украли, неизвестно. Подробности уточняются.