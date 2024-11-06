В Николаевской области нанесён удар по военным и энергетическим объектам

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ночью 6 ноября в Николаевской области нанесён удар по электроподстанции и базе, на которой предположительно находилось более 100 сотрудников военкоматов.

Около трёх часов ночи в районе Первомайска прозвучало три взрыва. По словам Лебедева, в Первомайске ранее располагались ракетные дивизионы, а сейчас военные части на этой территории, как утверждается, часто используются представителями украинских сил.

В телеграм-канале Лебедев цитирует сопротивление: