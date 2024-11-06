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В Николаевской области нанесён удар по военным и энергетическим объектам

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ночью 6 ноября в Николаевской области нанесён удар по электроподстанции и базе, на которой предположительно находилось более 100 сотрудников военкоматов.

Около трёх часов ночи в районе Первомайска прозвучало три взрыва. По словам Лебедева, в Первомайске ранее располагались ракетные дивизионы, а сейчас военные части на этой территории, как утверждается, часто используются представителями украинских сил.

В телеграм-канале Лебедев цитирует сопротивление:

«Прилеты в Первомайске. 2 в подстанцию и 1 Мигия. Говорят огонь высотой 8 этажей.
И черти буянили 4 суток. Может им и прилетело. Их больше сотни было. Свет и вода пропали сразу. Интернета скорее тоже нет».

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