В Недостоеве благоустроят пруд на улице Школьной

Пруд на улице Школьной в Недостоеве благоустроят. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Сорокина напомнила, что в 2010 году пруд включили в перечень водных объектов, на тот момент воды в нем было совсем немного. Через некоторое время из-за интенсивной застройки района вода ушла, так как пополнение грунтовыми водами практически прекратилось.

— В этом году в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» запланированы мероприятия по реабилитации городского пруда на ул. Школьной. Подрядчик проведет работы по изоляции чаши пруда водонепроницаемым защитным слоем, который позволит удерживать в нем воду. Покрытие чаши пруда будет устроено из уплотненного слоя глины толщиной 20 см. Это позволит удерживать воду, — написала Сорокина.

21 июля Дирекция благоустройства заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по реабилитации пруда. По словам главы администрации Рязани, работа предстоит сложнейшая, но подрядчик уже имеет опыт восстановления прудов.

Перед началом работ Дирекции благоустройства необходимо удалить растущие по берегам аварийные старовозрастные деревья, древесные отходы вывезти. Это также будет способствовать сохранению воды.