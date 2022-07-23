В Недостоеве благоустроят пруд на улице Школьной

Пруд на улице Школьной в Недостоеве благоустроят. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.
Сорокина напомнила, что в 2010 году пруд включили в перечень водных объектов, на тот момент воды в нем было совсем немного. Через некоторое время из-за интенсивной застройки района вода ушла, так как пополнение грунтовыми водами практически прекратилось.
21 июля Дирекция благоустройства заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по реабилитации пруда. По словам главы администрации Рязани, работа предстоит сложнейшая, но подрядчик уже имеет опыт восстановления прудов.
Перед началом работ Дирекции благоустройства необходимо удалить растущие по берегам аварийные старовозрастные деревья, древесные отходы вывезти. Это также будет способствовать сохранению воды.