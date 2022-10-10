В Музее-заповеднике Сергея Есенина открыта экотропа «Константиновское подгорье»

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина открыта экологическая тропа «Константиновское подгорье». Посетители смогут ближе познакомиться с родным краем великого поэта, воспетым и увековеченным в его произведениях.

Маршрут 1100 метров проходит по береговой ландшафтной части села, имеющей мемориальное значение. Туристы сделают несколько остановок в пути – «Разнотравье», «Заречье», «Холмы поют про рай», «Времена года», «Барское подгорье». Стихотворения Сергея Есенина и сведения об особенностях ландшафта размещены на информационных щитах.

Экотропа перенесёт гостей на столетие назад, и подгорье предстанет таким, каким его видел поэт. На этих просторах прошло детство будущего лирика. Природные ландшафты хранят память давно минувших времён и раскрывают истоки творчества Сергея Есенина, его тесной связи с природой России.

Подобный проект в музее-заповеднике реализуется впервые. Посетить Константиновское подгорье можно с мая по октябрь.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram