В музее Циолковского работает фотовыставка Окского заповедника

В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское 11 октября открылась фотовыставка Окского государственного заповедника «Высокий полёт».

Авторы фоторабот, представленных на выставке – сотрудники заповедника Ю.М. Маркина, К.А. Постельных, А.Б. Панкова, а также сотрудник Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина, орнитолог Е.А. Фионина, которая больше десятилетия наблюдала за птицами в Окском заповеднике.

Окский государственный природный биосферный заповедник – живописнейший уголок в юго-восточной части Мещеры. Он был создан в 1935 году для охраны выхухоли – одного из эндемиков России. Сейчас заповедник занимается сохранением всего природного комплекса Мещеры, входит в Международную систему биосферных резерватов и награждён Дипломом Совета Европы.

В заповеднике сохраняются уникальные виды растений и животных. Весной сюда прилетают тысячные стаи птиц – гуси, журавли, цапли, кулики, чайки, ракши и около сотни видов воробьиных.

Чёрный аист, регулярно встречающийся в этих краях, стал эмблемой Окского заповедника. Всего здесь отмечено 267 видов птиц, включая 178 видов на гнездовании, – рассказали в пресс-службе заповедника.

Музей К.Э. Циолковского располагается по адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зелёная, д. 23

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