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Вторник, 5 июля, 2022

В Мурманской области случился народный сход из-за массовой драки

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В Мурманской области случился народный сход из-за массовой драки

Ночью в Ковдоре местные жители устроили народный сход из-за массовой драки, которая произошла на прошедших выходных, пишет NW24.

Несмотря на то, что после происшествия было возбуждено уголовное дело, люди продолжают выражать возмущение. Горожане прошли до Уютной площади и скандировали «Позор!» и прочие лозунги.

Ранее сообщалось, что в конфликте приняли участие свыше 20 человек. Одна из группировок состояла из выходцев из стран ближнего зарубежья. В ход шли не только перцовые баллончики, но и оружие.

В результате конфликта пострадали четверо человек. Восьмерых задержали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка.

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