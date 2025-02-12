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Изображение от jannoon028 на Freepik
Происшествия

В Мурманской области школьница создала порночат для детей

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Одиннадцатилетняя девочка из Мурманской области создала и администрировала порночат для детей, пишет агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

В конце января в полицию обратилась мать четвероклассника одной из московских школ. Она нашла в телефоне сына чат в WhatsApp (принадлежит компании Meta*) с фотографиями интимного характера.

Мальчик рассказал, что в прошлом октябре его добавили в группу под названием «Добавляйте кого хотите, кроме взрослых, цель 1000 человек». Вскоре оперативники установили организаторов и администраторов чата.

«Администрирование группы осуществляет 11-летняя школьница из Мурманской области посредством номера телефона, оформленного на ее мать. Абонентский номер второго администратора зарегистрирован на 37-летнего жителя Мурманской области», — заявил источник.

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Полицейские выясняют, кто пользуется номером второго администратора и для чего организаторы создали такой чат.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

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