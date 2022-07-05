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Вторник, 5 июля, 2022

В Мурманской области друг матери изнасиловал и убил ее 11-летнего сына

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В Мурманской области друг матери изнасиловал и убил ее 11-летнего сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Мончегорска, которого подозревают в убийстве 11-летнего мальчика, сообщается в телеграм-канале «Опер слил».

Сообщается, что тело мальчика обнаружили со следами насильственных действий сексуального характера.

Спустя несколько часов после случившегося правоохранители задержали 55-летнего знакомый матери потерпевшего. Выяснилось, что мужчина ранее судим за кражу и незаконное проникновение в жилище.

По предварительной версии, злоумышленник нанес ребенку многочисленные телесные повреждения. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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