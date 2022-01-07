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Пятница, 7 января, 2022
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В Мурманске девушка разгромила новогоднюю ель у здания областного правительства

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / vk.com/murmanskgroup

В Мурманске в канун Рождества местная жительница разгромила праздничную ёлку у здания областного правительства. Видео инцидента появилось в группе «Мурманск» Вконтакте. 

На кадрах видно, как девушка пинает новогодние шары, висевшие на дереве. 

По словам пользователей, участницу ролика и прежде замечали за правонарушениями. Например, утверждается, что она поджигала почтовые ящики и балконы на лестничных клетках. 

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По данным ИА «СеверПост.ru», вскоре женщину задержали за мелкое хулиганство. Обстоятельства случившегося выясняются. 

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