В Москве завершились съемки новых серий многосерийного детектива «Дама с собачкой». Главные роли в нем исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьёва и другие. Режиссером выступает Марат Ким. Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в телеэфире на канале «Россия».

«Дама с собачкой» – история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

Марат Ким, режиссер: «Линия Агаты Денисовны не изменится. Профессиональным детективом наша героиня не станет, она – детектив поневоле: когда что-то обнаруживает или слышит слово «труп», в ней просыпается азарт. В новых сериях в жизни Агаты Денисовны будет хватать и драматических, и, конечно же, смешных эпизодов. Будут и убийства, и трюки, и всевозможные зрелищные моменты. Героиня ведь всегда любила провоцировать и ловить на живца! В некоторых сценах Елене Яковлевой придется даже сильно перегримировываться. А еще в третьей части у нее появится серьезный антагонист – некий теневой злодей, очень сложный персонаж – достойный противник Агаты».

Елена Яковлева: «На этом проекте у меня грандиозная партнерша – собака по кличке Прима, и я каждый раз жду встречи с ней. В этом году она стала мамой, с чем мы всей группой ее и поздравляем. Но поскольку интерес к этому сериалу высок, мы попросили Приму следующих детишек рожать через время. Всем нам приятно, что «Дама с собачкой» так полюбилась зрителям. В новых сериях некоторых персонажей ждут тяжелые испытания – не буду раскрывать тайны. Но это жизнь, и она продолжается. А аналитические способности моей Агаты Денисовны только преумножаются».

Справочная информация:

Производство: ПЦ «Браво»

Режиссер-постановщик: Марат Ким

Оператор-постановщик: Игорь Минаков

Авторы сценария: Любовь Шаханова, Ксения Николаева

Художник-постановщик: Сергей Коровяков

Художник по костюмам: Оксана Панюшева

Художник по гриму: Александра Басалаева

В ролях: Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьёва, Руслан Ягудин, Александр Дзюба и другие.

Возрастное ограничение 16+