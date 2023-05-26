В Москве задержали педофила, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде

В Москве задержан 54-летний мужчина, напавший в подъезде на 10-летнюю девочку. Подробности сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Уголовное дело следователи завели по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

По версии следствия, преступление совершено 25 мая на улице Тёплый Стан в Москве. Мужчина 1969 года совершил в подъезде жилого дома насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

В полицию обратились родители, которым дочь рассказала о случившемся.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о помещении мужчины в СИЗО.