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Вторник, 5 июля, 2022

В Москве толпа парней напоила и изнасиловала школьницу

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В Москве толпа парней напоила и изнасиловала школьницу

Вечеринка в одной из квартир на северо-западе Москвы закончилась групповым изнасилованием 15-летней девочки, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в начале июня. По предварительной версии, школьница оказалась в компании ребят от 17 до 20 лет. Подростки распивали алкоголь.

При этом девушку напоили до такого состояния, что она не могла сопротивляться. Потерпевшая вернулась домой и рассказала обо всем родителям, которые сразу же обратились к правоохранителям.

Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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