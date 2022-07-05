В Москве толпа парней напоила и изнасиловала школьницу

Вечеринка в одной из квартир на северо-западе Москвы закончилась групповым изнасилованием 15-летней девочки, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в начале июня. По предварительной версии, школьница оказалась в компании ребят от 17 до 20 лет. Подростки распивали алкоголь.

При этом девушку напоили до такого состояния, что она не могла сопротивляться. Потерпевшая вернулась домой и рассказала обо всем родителям, которые сразу же обратились к правоохранителям.

Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.