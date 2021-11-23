В Москве таксист изнасиловал пьяную москвичку и отвез ее домой

Полицейские задержали 31-летнего водителя такси в Москве, который подозревается в изнасиловании 24-летней девушки, пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, москвичка ехала домой из ночного клуба утром 20 ноября. Дважды ей становилось плохо, и мужчина останавливался по ее просьбе. Во второй раз злоумышленник подсел на заднее сиденье к сильно пьяной жертве и стал домогаться до нее.

В итоге таксист раздел девушку и изнасиловал. Она считает, что извращенец воспользовался ее беспомощным состоянием. При этом он не воспринимал отказов и просто затыкал ей рот.

«В ушах его голос: «Тише, тише, все хорошо, не дергайся», – рассказала потерпевшая.

Наконец, мужчина закончил маршрут и высадил клиентку возле ее дома. В итоге москвичка очнулась уже дома и поняла, что с ней произошло. После задержания водитель «стоял с ухмылкой» во время очной ставки и пытался все отрицать. Позже он сознался в преступлении.