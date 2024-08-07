В Москве подростка укусила голубая ядовитая змея

В Москве 17-летнего подростка укусила редкая ядовитая змея — голубая куфия. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, молодой человек госпитализирован в Филатовскую детскую больницу с симптомами тошноты, слабости и головокружения. Выяснилось, что у родителей парня есть террариум с экзотическими змеями, одна из которых укусила подростка. Пострадавший попытался самостоятельно отсосать яд и принял много воды, а также сделал на пальце насечки, однако в итоге потребовалась помощь медиков.

К моменту доставки в токсикологическое отделение палец подростка почернел, появились отеки кисти и предплечья. Врачи применили антидот, после чего состояние мальчика улучшилось.

Медики предупреждают, что при укусах ядовитых змей важно не применять жгуты, лед, отсасывание яда или прижигание места укуса. Сыворотку-антидот необходимо вводить только под наблюдением медицинского персонала в первые 24 часа после укуса, так как она может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Напомним, ранее в Подмосковье, в Пушкино, местная жительница в попытке спасти ядовитую гадюку, найденную возле заправки, также была укушена змеей. Женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.