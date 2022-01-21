В Москве педофил насиловал падчерицу с 1-го по 11-й класс

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который на протяжении 11 лет насиловал падчерицу, пишет МК.

Сообщается, что житель подмосковного города Рошаль, повар по профессии, познакомился с мамой юной особы в Интернете и вскоре перебрался жить к возлюбленной. Через некоторое время на свет появился их общий ребенок.

Вскоре отчим начал приставать к семилетней падчерице, трогал ее за грудь и половые органы, а также брал руку жертвы и водил по своему половому органу. При этом девочка сопротивлялась, а педофил в ответ назвал ее «неженкой».

Реклама

Когда ребенку исполнилось восемь лет, мужчина стал показывать жертве порно с оральными утехами и велел повторять движения. Однажды мужчин изнасиловал ребенка в деревенском доме. Девочка кричала и вырывалась так, что сломала свою детскую кровать, но никто не пришел на помощь. Извращенец продолжил приставать к падчерице.

Мужчина снова надругался над ребенком в 2017 году. Школьница сумела ударить педофила ногой в живот и по половому органу. После этого мужчина больше не пытался вступать с ней в половую связь, а лишь трогал жертву в интимных местах.

В 2020 году мать девочки узнала о творящемся в ее доме ужасе, однако обвинила дочь в клевете на возлюбленного. Лишь осенью прошлого года школьница не выдержала и рассказала страшную правду учительнице. Руководство учебного заведения обратилось в полицию.