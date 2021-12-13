В Москве мужчина помог упавшей на улице женщине и изнасиловал её

На северо-западе Москвы незнакомец проводил упавшую на улице женщину до дома, а затем изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшей 53 года, она страдает рассеянным склерозом. 10 декабря на улице Планерной москвичка упала и не смогла самостоятельно подняться. Помог ей случайный прохожий.

Мужчина, положив руку женщине на грудь, пообещал довести ее до дома. Уже в квартире он уложил хозяйку, к которой так и не вернулись силы, на кровать. После этого он начал ее раздевать, стянул брюки, нижнее белье и изнасиловал.

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После изнасилования гость лёг спать в соседней комнате. Уйти из дома его уговорила только дочь, которой позвонила изнасилованная женщина.

Сообщается, что насильника задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.