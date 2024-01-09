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В Москве мужчина напал в магазине на 6-летнюю девочку

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
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В Москве мужчина напал в магазине на 6-летнюю девочку и угрожал свернуть ребёнку шею, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, ЧП случилось днём 6 января в магазине «Мясновъ», куда девочка пришла с родителями.

— Когда семья шла по торговому залу, к девочке подошёл неизвестный мужчина и со словами «я тебе шею сверну» крепко взял её за горло, — описывает произошедшее Baza.

Отец оттолкнул нападавшего от дочери, повалил на пол. После этого охранники помогли задержать 43-летнего уроженца Киргизии, который приехал в Москву за несколько дней до нападения.

Мужчина находился в невменяемом состоянии, ему пришлось вызывать психиатрическую помощь.

У ребёнка травма головы, девочка провела несколько дней в больнице, сейчас находится дома.

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