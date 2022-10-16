В Москве муж сдал в полицию жену, которая сорвала его рабочую поездку из-за ревности

Житель Москвы написал заявление на свою жену, которая пыталась сорвать его рабочую поездку из-за ревности, пишет Baza.

Как стало известно, 28 сентября 37-летний мужчина должен был лететь в командировку в Сочи вместе с помощницей. Однако в день вылета он перепроверил информацию о рейсе и выяснил, что девушка перенесла дату вылета на следующий год.

Сама же сотрудница заявила, что не меняла дату. Вскоре выяснилось, что это сделала супруга с которой москвич сейчас находится в процессе развода. У нее был доступ к почте мужа, поэтому она решила помешать ему и его секретарше вместе отправиться в Сочи.

Потерпевший смог попасть на рейс, доплатив за билет. При этом он требует привлечь жену к ответственности.

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