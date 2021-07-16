В Москве изменили приговор полицейскому, стрелявшему в девочку за отказ целоваться

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Изменен приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку, пишет МК.

Инцидент произошел в декабре прошлого года во дворе жилого дома в Москве. Вечером у подъезда сидела школьница, которая едва не засыпала на лавке. В какой-то момент к ней подошел мужчина, который попытался обнять и поцеловать ребенка. Школьница начала сопротивляться, и тогда злоумышленник выстрелил ей в ногу.

Как сообщалось, страж порядка оказался другом семьи. В этот день он пришел в гости и вместе с хозяевами устроил застолье. По некоторым данным, девочке тоже наливали алкоголь, и гость предложил ей выйти на улицу «подышать воздухом».

По словам одного из очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако они не спешили задерживать подозреваемого и даже дали ему прикурить.

В итоге Князева уволили из органов на фоне скандала. Сначала суд приговорил мужчину к трем годам условно. Теперь же он отправится в колонию-поселение на два с половиной года.