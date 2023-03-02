Четверг, 2 марта, 2023
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В Москве четыре школьницы договорились о массовом самоубийстве

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Стражи порядка предотвратили массовое самоубийство школьниц в Москве, сообщил телеграм-канал Baza.

В конце февраля в центр психического здоровья имени Сухаревой госпитализировали 15-летнюю девочку с суицидальными мыслями.

Она рассказала врачам, что вместе с тремя подругами договорилась покончить с собой 4 марта. Дети состояли в одном чате «Зажжем» и хотели подняться на крышу высотки.

Сейчас следователи внимательно изучают их переписку. Проводится проверка по статье о доведении до самоубийства.

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