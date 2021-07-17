В Москве 18-летняя автоледи сбила трех малышей на пешеходном переходе

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Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Москвы, которую обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, пишет МК.

Инцидент произошел накануне на улице Авиаторов. Юная автомобилистка за рулем автомобиля Mazda на полном ходу снесла малышей, задела их маму и бабушку, которые переходили улицу.

Выяснилось, что девушка не заметила людей на пешеходном переходе, поскольку «сидела в телефоне». По некоторым данным, предполагаемая виновница аварии – дочь сотрудника одной из силовых структур.

В момент столкновения в коляске находилась девятимесячная малышка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У четырехлетнего мальчика помимо этого диагностирован перелом голени. Пятилетний мальчик впал в кому. Как рассказали в ГИБДД, позже он скончался.