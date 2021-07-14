В Москве 18-летней девушке сломали нос и обрезали волосы ради 10 000 рублей

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Во вторник, 13 июля, в Москве злоумышленник сломали нос и обрезали волосы 18-летней девушке. Издевательства над пострадавшей продолжались ради 10 000 рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером того дня вымогатели затолкали молодую девушку в «Жигули» на улице Голубинской. После злоумышленники поехали в сторону Южного Медведкова. По дороге один из мужчин начал угрожать пострадавшей убийством, бить по лицу. Таким образом они пытались заставить девушку перевести 10 000 рублей.

Пострадавшую спасли сотрудники ГИБДД. Они остановили автомобиль на улице Кольской. Девушка воспользовалась моментом, закричала и попросила о помощи.

Правоохранители задержали 20-летнего водителя и его 21-летнего приятеля. Девушку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом носа и ушибы лица и плеча.