Юная жительница Москвы стала мамой, даже не зная о своей беременности, пишет газета МК.

По данным издания, 14-летняя девочка познакомилась с 20-летним мужчиной на юге столицы весной прошлого года. Отношения у них не заладились, вскоре пара рассталась.

Недавно восьмиклассница пожаловалась родителям на нестерпимые боли в животе. Выяснилось, что причиной этому стали начавшиеся роды. Ее доставили в роддом, где на свет появился недоношенный мальчик весом чуть более двух килограммов.

После выписки бабушка малыша решила его усыновить, чтобы дочь спокойно вернулась к занятиям в школе. Стражи порядка задержали отца ребенка.