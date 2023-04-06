Юная жительница Москвы стала мамой, даже не зная о своей беременности, пишет газета МК.
По данным издания, 14-летняя девочка познакомилась с 20-летним мужчиной на юге столицы весной прошлого года. Отношения у них не заладились, вскоре пара рассталась.
Недавно восьмиклассница пожаловалась родителям на нестерпимые боли в животе. Выяснилось, что причиной этому стали начавшиеся роды. Ее доставили в роддом, где на свет появился недоношенный мальчик весом чуть более двух килограммов.
После выписки бабушка малыша решила его усыновить, чтобы дочь спокойно вернулась к занятиям в школе. Стражи порядка задержали отца ребенка.
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