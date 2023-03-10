Пятница, 10 марта, 2023
powder

В Москве 11-летний школьник опьянел от йогурта и попал в больницу

На главнуюНовости мира

Школьнику в Москве потребовалась госпитализация после того, как он выпил йогурт на завтрак, сообщил телеграм-канал Mash.

Сначала пятиклассник чувствовал себя хорошо, но вскоре начал странно себя вести. У мальчика заплетался язык, у него пошла из носа кровь.

Врачи доставили школьника в больницу и обнаружили у него в крови этанол.

Выяснилось, что у него заболевание печени — жировой гепатоз. Его организм не смог переварить йогурт и выбросил в кровь эндогенный спирт.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации