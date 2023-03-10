В Москве 11-летний школьник опьянел от йогурта и попал в больницу

Школьнику в Москве потребовалась госпитализация после того, как он выпил йогурт на завтрак, сообщил телеграм-канал Mash.

Сначала пятиклассник чувствовал себя хорошо, но вскоре начал странно себя вести. У мальчика заплетался язык, у него пошла из носа кровь.

Врачи доставили школьника в больницу и обнаружили у него в крови этанол.

Выяснилось, что у него заболевание печени — жировой гепатоз. Его организм не смог переварить йогурт и выбросил в кровь эндогенный спирт.