В Московском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В пятницу, 5 ноября, в Московском районе Рязани состоялся очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уполномоченные работники провели проверки на остановках и в общественном транспорте. На 1 рязанца составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»). С 33 жителями проведены разъяснительные беседы.

Кроме того, проведена проверка наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.

Ранее масочный рейд проводили 4 ноября.