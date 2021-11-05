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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Московском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В пятницу, 5 ноября, в Московском районе Рязани состоялся очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Уполномоченные работники провели проверки на остановках и в общественном транспорте. На 1 рязанца составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»). С 33 жителями проведены разъяснительные беседы.

Кроме того, проведена проверка наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей. 

Ранее масочный рейд проводили 4 ноября.

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